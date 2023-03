Decarbonizzazione e risorse dal governo: Emiliano e Fitto fanno il punto della situazione

Decarbonizzazione e utilizzo delle risorse stanziate dal governo le tematiche affrontate dal ministero per gli Affari europei, il Sud e le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’assemblea di Confindustria Brindisi che si è svolta stamattina (lunedì 13 marzo) presso il cinema-teatro Impero di Brindisi, in presenza del presidente nazionale dell’associazione degli industriali, Carlo Bonomi.

Fitto, nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, ha rimarcato le grandi potenzialità ma allo stesso tempo anche i grandi problemi che caratterizzano la provincia di Brindisi. Per potenzialità intende la sinergia infrastrutturale fra porto e aeroporto. “Dobbiamo lavorare – dichiara il ministro – all’interno di una programmazione che stiamo definendo in questo periodo”. Mercoledì prossimo, in particolare, è in programma un Consiglio dei ministri nel corso del quale si discuterà anche dello stato di attuazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Emiliano ha speso parole di elogio nei confronti del presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, per aver mostrato “intraprendenza e determinazione oggettiva”, rifiutando coinvolgimenti nella politica. “Brindisi - afferma il governatore - potrebbe partecipare in modo rilevantissimo al processo di decarbonizzazione della Puglia, attraverso la produzione di energie alternative per la produzione di idrogeno, per risarcire questa provincia di danni subiti dall’inquinamento”. A tal proposito Emiliano fa riferimento alle battaglie contro la centrale a carbone sostenute in passato anche dall’attuale sindaco, Riccardo Rossi, presente all’evento: “Battaglie sacrosante e che non vanno dimenticate”, afferma il presidente della Regione.