Lo spettacolo regalato da un banco di delfini fra la diga e Punta Serrone

I delfini, si sa, sono ospiti fissi dello specchio d’acqua brindisino. Più volte sono stati ripresi nelle loro “evoluzioni”, a poche centinaia di metri dalla costa. Mai come stamattina (mercoledì 3 febbraio), però, era capitato di imbattersi in un banco così numeroso. E’ difficile infatti tenere il conto degli esemplari avvistati da un pescatore a bordo della sua barca, fra Punta Serrone e la diga dii Punta Riso, sul litorale a nord del capoluogo. Numerose pinne si immergono e riemergono, regalando uno spettacolo che l’autore del video non dimenticherà mai.