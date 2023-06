Strade come fiumi: i vigili del fuoco soccorrono gli automobilisti intrappolati

I pompieri spingono letteralmente con le braccia un'auto impantanata al rione Sant'Elia. Numerosi interventi di soccorso in città

Grossi i disagi creati dal nubifragio che poco prima delle ore 10 si è abbattuto sulla città. In questo video si vedono i vigili del fuoco mentre, a braccia, spingono un'auto rimasta bloccata fra via Arturo Martini e viale Caravaggio, al rione Sant'Elia, zona da sempre soggetta ad allagamenti. Poi immagini di viale Aldo Moro e della strada dei Pittachi, che è stata chiusa al traffico. In azione gli uomini della Polizia Locale.