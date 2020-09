Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Operai investiti da crollo solaio: vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Fortunatamente ferite non gravi per due lavoratori coinvolti in un incidente avvenuto a San Pietro Vernotico. Un terzo collega sotto shock