Dramma sulla strada provinciale: la scena dell'incidente

La Polizia Locale rileva il sinistro sulla Brindisi- San Vito dei Normanni in cui ha perso la vita una donna di 33 anni e altre due persone, fra cui una in gravi condizioni, sono rimaste ferite

Gli agenti della Polizia Locale di Brindisi rilevano il terribile incidente veririficatosi poco dopo le ore 18 di oggi (sabato 4 settembre) sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, in cui ha perso la vita una 33enne di San Vito dei Normanni. Altre due persone, fra cui una in gravi condizioni, sono state condotte in ospedale. Sul posto anche il personale del 118 e i vigili del fuoco.