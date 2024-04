Auto sfonda muro: il filmato dell'incidente. Pedone si salva per pochi secondi

Sono le 14.09 di domenica 28 aprile. Una persona passeggia sul marciapiede in via Umberto Maddalena, al rione Casale. La telecamera di un’abitazione la riprende dal lato opposto della carreggiata. Dopo circa 17 secondi si sente il rumore di una sgommata. Il pedone, arrivato quasi al limite dell’inquadratura, si mette al riparo dietro alla colonna del muro perimetrale di un condominio.

Pochi istanti dopo spunta una Bmw station wagon Serie C. La macchina, fuori controllo, si schianta contro il muro e lo abbatte. Poi prosegue la corsa per circa cinquanta metri, perdendo una ruota e vari pezzi di carrozzeria, fino al testacoda finale.

Sta facendo il giro delle chat il filmato dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. L’impatto fra quel pedone e la macchina è stato evitato per una questione di secondi. Se il passante avesse incrociato la traiettoria dell’auto, adesso, forse, si parlerebbe di una tragedia. Ma fortunatamente il dramma è stato solo sfiorato.

Il conducente della Bmw, un brindisino di 44 anni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo e dimesso nel pomeriggio. Gli accertamenti disposti dalla Polizia Locale hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al consentito. Per questo gli è stata revocata la patente di guida, oltre ad altre sanzioni per le violazioni del codice della strada. Nel video non si vedono altre auto coinvolte. Il boato provocato dall'impatto con il muro ha messo in allarme i residenti.

