Fiamme in un'abitazione: l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno operato con due squadre, una da Brindisi e una dal distaccamento di Ostuni, e due mezzi per spegnere un incendio che la scorsa notte, con ogni probabilità a causa di un cortocircuito, si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di una palazzina popolare in via Parri, nella periferia di Fasano. Madre e figlio si sono messi in salvo. Un gatto, purtroppo, non ce l'ha fatta.