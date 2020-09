"Terminata la via Francigena da Brindisi a Lecce: ok progetto accessibilità"

BRINDISI - Hanno percorso 48 chilometri in 11 ore, chi spingendo la propria carrozzina, chi facendosi accompagnare dalla guida e chi contando sulla propria protesi alla gamba sinistra: è iniziata alle 6.30 di domenica 27 settembre, dalla stazione di Brindisi, la sfida del presidente dell’associazione Mollare mai, Adriano Bolognese, e degli atleti che costantemente dimostrano coraggio nel cuore e forza di volontà per superare i propri limiti. L’obiettivo? Completare il percorso della via Francigena che attraversa il Salento, rendendolo fruibile anche ai disabili.