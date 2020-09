Pochi crocieristi in città: ad accorglierli solo gli hobbisti con i loro stand

Alcune bancarelle di hobbisti allestite sul lungomare sono l'unica parvenza di accoglienza per i passeggeri della Costa Deliziosa, arrivata intorno alle ore 7 di oggi (martedì 8 settembre) a Brindisi. Una piccola parte dei 391 passeggeri a bordo della nave ha preferito una passeggiata per le vie di Brindisi ai tour organizzati a Ostuni e nel Salento. Ma in città si sono visti pochi turisti.