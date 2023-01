Un video dei ragazzi di San Pietro Vernotico e Cavallino contro il bullismo

Coordinati dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Lecce, hanno messo in scena uno spot pensato e scritto da loro e che ha visto i giovani stessi come protagonisti

SAN PIETRO VERNOTICO - Nell'ambito del concorso Basta un click, realizzato grazie al protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Regione ecclesiastica pugliese, i giovani della diocesi di Lecce hanno realizzato un video professionale sul tema del bullismo. Così i giovani della parrocchia Maria SS. Assunta di Cavallino (Lecce) e i giovani della parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico, guidati dal regista Vito Alfarano (AlfaZTL) e dai loro educatori, coordinati dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Lecce, diretto da don Alessandro Mele, hanno messo in scena uno spot pensato e scritto da loro e che ha visto i giovani stessi come protagonisti. Le riprese, effettuate tra Cavallino e San Pietro Vernotico, sono state precedute da alcuni incontri del regista per preparare la realizzazione dello spot, e in questi incontri i giovani hanno condiviso il risultato degli incontri di formazione vissuti con gli specialisti del Consultorio diocesano "La famiglia" di Lecce, strutturando con questi contenuti la sceneggiatura del video.