Kira ritrova la famiglia da cui era stata rubata sette anni fa: l'emozionante ricongiungimento

Non appena ha visto la sua famiglia, ha iniziato a scodinzolare. Intorno alle 4 di stanotte, a Fasano, Kira si è ricongiunta con Andrea Corianò, la moglie Paola e i loro due figli. Erano trascorsi sette anni dalla notte in cui, nel marzo 2016, fu rubata da ladri senza scrupolo, a San Pietro Vernotico. Da lì, attraverso canali clandestini, andò a finire all'estero.

All’epoca Kira, splendido esemplare di Amstaff, aveva 5 anni. Aveva appena 20 giorni quando fu adottata da Andrea e Paola, gestori di un pet shop in via Lecce, a San Pietro Vernotico. Oggi che di anni ne ha 12, la cagnolina è stata trovata in ottime condizioni di salute da Corianò, nonostante fosse reduce da uno sfiancante viaggio di due giorni dalla Germania, effettuato con l’ausilio di staffette di associazioni animaliste. Come raccontato in questo articolo, Kira è stata individuata lo scorso settembre in Polonia, in stato d’abbandono. Era munita di microchip, ma da lì non è stato possibile accedere al database italiano. Affidata a un uomo, a gennaio si è trasferita a Karlsruhe, in Germania, con il nuovo proprietario. Questi, però, ha dovuto consegnarla a un rifugio della zona.

Ed è qui che, grazie all’impegno dell’Arpat, associazione impegnata nelle ricerche di microchip esteri o non registrati, i volontari hanno individuato l’intestatario del microchip. Andrea ha ricevuto l’inattesa notizia del ritrovamento della sua Kira la sera di sabato 18 febbraio. Poi si è messa in moto la macchina organizzativa per il viaggio di rientro, con il prezioso supporto fornito dall’associazione “Eterea, l’albero della vita”. Un importante ruolo è stato svolto anche dal rifugio di Karlsruhe, dall'associazione 'I viaggi di quattro zampe' e da Gianfranco Pinto's.

Stanotte, dunque, il lieto fine. “Una volta in macchina – racconta Corianò – ha iniziato ad annusarci e dopo un po’ le sono scese delle lacrime”. Stamattina è stata portata nel terreno da cui fu rubata sette anni fa, dove si trova anche un cavallo. Kira, insomma, è ritornata alla sua vecchia vita, circondata dalle persone che più le hanno voluto bene e che non l’avevano mai dimenticata.