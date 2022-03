Distese di rifiuti in mezzo alla vegetazione: scempio a Giancola

Mobili e cumuli di materiale edile di risulta: si perde vista d'occhio la discarica che ricopre la macchia mediterranea in località Giancola, vicino al confine con Apani, lungo la litoranea Nord di Brindisi. Inquinatori di professione raggiungono di proposito questo tratto costiero per disfarsi, illegalmente, dei prodotti di scarto dei cantieri. Si tratta, purtroppo, di uno scenario tutt'altro che inedito. La strada costiera è meta di incivili senza scrupoli che deturpano il territorio riversando carichi di spazzatura. Una situazione inaccettabile quella documentata da Alessandro Barba in questo video.