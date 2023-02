Ricerche di un 27enne brindisino: i sommozzatori dei vigili del fuoco perlustrano il fondale

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando i fondali del Seno di Ponente, in prossimita dei Cantieri navali Balsamo e della foce di Canale Cillarese, nell'ambito delle ricerche di Aris Barletta, il brindisino di 27 anni di cui non si hanno notizie da più di un paio di giorni. Le ricerche si sono estese su tutto lo specchio d'acqua del porto interno, dove sono in azione le motovodette della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Brindisi e gli operatori specializzati della Croce Rossa. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Il piano delle ricerche è coordinato dalla prefettura di Brindisi.