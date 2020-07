Vigile del fuoco in pensione dopo quasi 40 anni di servizio: il saluto dei colleghi

BRINDISI - Non sono mancati gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione oggi nella caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi dove le squadre si sono riunite nel piazzale antistante con i mezzi accesi per salutare il collega Michele Toscano, 60 anni, che dopo 39 anni e 9 mesi di servizio, va in pensione. Una vita intera al servizio della comunità, trascorsa a soccorrere il prossimo. Anche lui come molti altri "anziani" del comando di Brindisi ha partecipato a molte missioni di soccorso in Italia e all'estero.