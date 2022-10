Vigili del fuoco, il capo reparto Antonio Zacheo va in pensione: il saluto dei colleghi

BRINDISI - Accompagnato dal comandante Giulio Capuano e dal capo turno provinciale Aldo Palano, il capo reparto Antonio Zacheo, nella mattinata di oggi, lunedì 31 ottobre, al termine del suo ultimo turno di lavoro, ha salutato i colleghi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi con cui ha condiviso gli ultimi 30 anni della sua carriera. Da domani Zacheo è in pensione per il raggiungimento dei limiti di età.

A seguito di vincita di concorso pubblico in data 01/04/1986 è stato nominato vigile del fuoco, con prima assegnazione al comando dei Vvf di Milano per quasi 6 anni, per poi prestare servizio al comando Vvf di Brindisi. Dopo il passaggio di qualifica a Capo squadra avvenuto nel 2014, ha prestato servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Bari, successivamente ha svolto la mansione di Capo turno presso il Distaccamento di Ostuni; nel 2019 ha raggiunto l'apice della carriera, passando da Capo squadra a Capo reparto.

Dipendente del Corpo Nazionale per poco più di trentasei anni, il Capo Reparto Zacheo Antonio ha dimostrato, grande passione e senso del dovere.

Ha partecipato a molteplici operazioni di soccorso prestando la propria opera, in zone colpite da alluvioni e calamità, come al terremoto che ha devastato la città de L’Aquila nel 2009, al terribile crollo della palazzina in via Giotto a Foggia, avvenuto l'11 novembre 1999, alle operazioni di recupero e spegnimento della nave Norman Atlantic e, in qualità di capo squadra, al salvataggio tramite tecniche Saf di una donna finita in fondo ad un pozzo di 20 mt, strappandola alla morte sicura.

"In questi anni trascorsi presso il Comando di Brindisi, ho avuto modo di apprezzare, in prima persona, le doti umane, morali e professionali del Capo reparto Zacheo, l’elevato senso di responsabilità e l’onestà intellettuale con la quale ha gestito i rapporti con i colleghi e con i cittadini.

A nome di tutto il personale ed in rappresentanza dell’Amministrazione, ringrazio il Capo reparto Antonio Zacheo, per il comportamento esemplare assunto che funge da esempio positivo per le nuove generazioni di Vigili e che, mi auguro, vogliano assurgere quale modello professionale da seguire per il rispettivo percorso di carriera da compiere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco". Commenta il comandante Capuano.