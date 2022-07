Strage di via Palestro: i vigili del fuoco di Brindisi commemorano le vittime

Anche nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, così come in tutti i Comandi d'Italia, si è svolto oggi (mercoledì 27 luglio) un minuto di raccoglimento per il 29° anno della strage di via Palestro. Questa strage è caratterizzata per il contributo umano pagato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale di Milano per la lotta contro la mafia.

Il comitato per non dimenticare nato nel 1993 in modo ininterrotto ha tenuto fede alla promessa di non dimenticare le vite spezzate di Alessandro, Carlo, Sergio, Stefano e Driss, celebrando la rievocazione della strage con il suono delle sirene alle 23:14 di ogni anno in via Palestro.

L'Associazione Vf Carlo La Catena con le sue attività prova a valorizzare le attività dei vigili del fuoco. Quest'anno, su nostra proposta e decretato dal Dipartimento, si ripete per la seconda volta un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le Vittime del dovere della storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, osservando proprio nel giorno del 27 luglio alle ore 12:00 un minuto di raccoglimento in tutte le Direzioni e Distaccamenti dei vigili del fuoco d'Italia.