Vigili del fuoco di Brindisi: due veterani vanno in pensione, l'omaggio dei colleghi

BRINDISI - Due veterani dei vigili del fuoco del comando di Brindisi vanno in pensione. Nella giornata di ieri, 29 marzo 2023, si è svolta presso la sede centrale di Brindisi la cerimonia di saluto per il pensionamento dei capi reparto Costantino D'Accico e Sergio Bissante.

Il capo reparto Costantino D'Accico ha svolto dapprima servizio come vigile volontario ausiliario nel 1982. Nel 1985, dopo un concorso pubblico, è stato nominato vigile del fuoco. Capo squadra dal 1998, è stato dipendente del corpo nazionale per quasi 38 anni. Ha prestato servizio, tra l'altro, a Firenze, Roma, Matera e Lecce, per poi fare ritorno a Brindisi. D'Accico si è trovato a fronteggiare, nel corso della sua carriera, diverse calamità, prestando soccorso, per esempio, alla popolazione in occasione del terremoto in Abruzzo.

Anche il capo reparto Sergio Bissante ha cominciato come vigile volontario ausiliario, nel 1983. Poi, nel 1993, in seguito a un concorso interno, è arrivta la nomina a vigile del fuoco, con prima assegnazione a Brescia, dove ha trascorso cinque anni. Quindi è stato a Salerno e a Martina Franca (Taranto) per poi accasarsi definitivamente a Brindisi. L'1 gennaio 2022 diventa capo reparto. Tra le attività operative di soccorso a cui ha partecipato Bissante, c'è l'alluvione avvenuta nel 1995 ad Arena Po, in provincia di Verona.