BRINDISI - I cavalli sono stati portati al sicuro, ma l'incendio continua a divampare. Sono in azione quattro squadre dei vigili del fuoco per domare un rogo di vaste proporzioni scoppiato - per cause ancora da chiarire - in un fienile. E' successo nella tarda mattinata di oggi (giovedì 1 ottobre) in un maneggio nelle campagne di Brindisi, in località Brancasi. Tante le segnalazioni giunte al 115.