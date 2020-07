Labrador resta incastrato in un vano ascensore: lo liberano i vigili del fuoco

Con un intervento impeccabile, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni hanno liberato un cane Labrador la cui coda era rimasta incastrata in un vano ascensore. E’ accaduto intorno alle ore 20.30 di ieri (martedì 28 luglio), in un condominio della Città Bianca. I pompieri, con il supporto di un ascensorista, hanno smontato una parte del sistema di chiusura della porta. Il cane è stato collaborativo e non ha mai dato segni di nervosismo, nonostante si trovasse in una situazione dolorosa e complicata.