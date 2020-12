Tabellone pubblicitario pericolante: intervengono i vigili del fuoco

Quella minaccia per la sicurezza di automobilisti e passanti andava disinnescata immediatamente. I vigili del fuoco, intorno a mezzogiorno di oggi (martedì 8 dicembre), sono intervenuti con tre mezzi, fra cui un'autogru e un'autoscala, per rimuovere un grosso tabellone pericolante. L'intervento è stato effettuato in via Carlo Cattaneo, al rione Commenda, alle spalle della scuola media Marco Pacuvio. La Polizia Locale ha chiuso al traffico il tratto di strada compreso fra gli incroci con via Villafranca e viale Aldo Moro.

L'intervento è stato lungo e complesso. Con una grossa fascia legata al gancio della gru, i pompieri hanno raddrizato il tabellone (6 x 3). Successivamente, con una sega elettrica, sono sono stati tranciati i pali metallici. Infine il tabellone è stato adagiato sull'asfalto. Numerosi curiosi hanno assistito alle operazioni.