L'arrivo a Ceglie Messapica del premier Giuseppe Conte

Il premier Giuseppe Conte è arrivato intorno alle ore 18,30 a Ceglie Messapica, dove stasera sarà il protagonista dell’evento “La Piazza”, organizzato dal direttore di AffariItaliani.it, Angelo Perrino. Il presidente del consiglio dei ministri, giunto insieme alla compagnia, Olivia Paladino, è stato accolto all’ingresso di Palazzo di città dal prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, dal presidente della Provincia, nonché sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e dal commissario prefettizio del comune di Ceglie Messapica, Erminia Cicoria.

Il primo ministro saluta i giornalisti e risponde con una battuta a una collega che gli pone una domanda. All’interno del municipio incontra cinque rappresentanti dell’associazione “Genitori Tarantini-Ets”, che gli hanno consegnato una lettera, corredata delle sottoscrizioni di 5060 liberi cittadini e 54 associazioni, in cui si chiede la chiusura dell’ex Ilva, per le note problematiche ambientali che affliggono il capoluogo jonico.

Conte fa tappa a Ceglie, paese del suo portavoce, Rocco Casalino, per il terzo anno consecutivo. La visita avviene in un'imponente cornice di sicurezza. Intorno alle 20.30 è previsto l'inizio dell'intervista pubblica in piazza Plebiscito.