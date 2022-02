Frama Arreda è la rivelazione del settore design: ecco quali sono i segreti del suo successo

SAN MICHELE SALENTINO - Sono trascorsi solo tre anni da quando l'imprenditore Francesco Apruzzi ha dato vita a Frama Arreda, ormai punto di riferimento nel territorio tra le attività economiche del settore arredo-mobili.

L'azienda ha preso spunto da una predisposizione imprenditoriale che coinvolge tutta la cittadina di San Michele Salentino ed anche la famiglia di Francesco, da sempre immersa nella trincea del lavoro grazie al padre, che da numerosi anni si occupa della vendita di automobili. Una tradizione tanto importante da trasmettere velocemente la propria essenza, visto che l'attività di design attualmente riceve clienti da tutta la regione ed è proiettata verso traguardi ancora più importanti.

Pochi anni fa, dunque, il titolare ha scommesso sul territorio cercando di offrire dei servizi che siano di qualità maggiore rispetto a quelli standard, e che accompagnino chi desidera acquistare i prodotti verso una soluzione di design accurata ed appropriata per ogni esigenza. Francesco Apruzzi ha investito sulle proprie capacità imprenditoriali, sulle intelligenze e le professionalità del luogo; tanto che attualmente Frama Arreda offre lavoro ad uno staff di 9 persone.

Quali sono i trucchi per il successo?

La dedizione al lavoro è quella che ha consentito a Frama Arreda di attestarsi tra le eccellenze del territorio e di essere riconosciuta nell'arco di poco tempo. "Offriamo una proposta completa per il cliente - afferma il titolare dell'azienda - perché lo accompagniamo fino alla scelta del prodotto più adatto rispetto alle proprie aspettative; noi lo intervistiamo - prosegue - cercando di entrare nel suo inconscio al fine di trovare le soluzioni giuste. Per questo non siamo mono-marca, ma offriamo più possibilità di scelta".

"L'azienda è composta da ben 5 centri-esposizione lungo la stessa via; ciò offre una proposta ampia a chi viene a visitare la nostra attività, per la grande quantità dei prodotti messi in esposizione. - Apruzzi continua - Anche chi è più indeciso sulle soluzioni di arredo da apportare, da noi potrà essere accompagnato potendosi affidare alla competenza dell'architetto Bruno Benini. Successivamente, in fase di montaggio presso l'abitazione, il lavoro si avvale della professionalità del responsabile Mimmo Nardelli".

"Altro punto di forza è l'assistenza, svolta in modo puntuale seguendo passo passo tutte le fasi della vendita. Ciò ha consentito di acquisire autorevolezza, facendo sì che oggi Frama Arreda sia sinonimo di affidabilità; quindi la gente ha alimentato un passaparola positivo nei nostri confronti".

Quali sono i propostiti per il futuro?

Frama Arreda ha continuato a lavorare instancabilmente anche nel momento di maggiore diffusione della pandemia da covid, sebbene gran parte del tempo trascorso dalla sua apertura sia stato interessato da questo spiacevole avvenimento. Ciò fa presagire ad una solidità importante che proietta la mente già verso il futuro.

"L'obiettivo è quello di unificare tutti i nostri spazi in un ambiente unico - afferma Francesco Apruzzi - e poi non posso nascondere l'idea di voler crescere sempre di più. Perché quando si iniziano queste attività è necessario puntare sempre al meglio per ottenere risultati soddisfacenti".

Contatti

Via Vittorio Veneto 29, San Michele Salentino

Tel. 0831 964007

Mail: framasrl@yahoo.it

Facebook: https://www.facebook.com/framarreda.it

Instagram: https://www.instagram.com/frama_arreda2000/