Scegliere gli infissi giusti per la casa, ecco cosa sapere

BRINDISI - La scelta degli infissi adatti per la propria casa non è un'operazione sempre semplice da svolgere. Di seguito è possibile consultare una guida che propone alcuni suggerimenti utili per non commettere errori.

Il materiale

La qualità del materiale degli infissi è essenziale, e - preferibilmente - deve essere adattata ai fattori estetici. Ecco tra quali si può scegliere:

- Alluminio: è durevole nel tempo e non ha bisogno di una grande manutenzione. Leggero e resistente allo stesso tempo, non riesce però a isolare bene

- PVC: un isolante, è resistente a costi ridotti

- Legno: per gli amanti dello stile classico, anche se bello esteticamente, ha bisogno di una manutenzione costante

Il vetro

Il vetro può rappresentare il 90% dell’infisso e ci sono varie tipologie disponibili:

- Vetro con film schermante: sul materiale viene applicata una pellicola che si comporta da schermo in grado di riflettere il calore

- Vetro stratificato: formato da doppio o triplo vetro assicura un isolamento termico e acustico

- Vetro a controllo solare: controlla l’irraggiamento solare tramite la riflessione, la trasmissione e l’assorbimento dei raggi del sole

- Vetro basso emissivo: subisce un trattamento che conferisce proprietà isolanti

Isolare gli infissi

Indipendentemente dalla tipologia, è assolutamente necessario isolare gli infissi. Per quelli termici si ridurrà la dispersione del calore del 20% e assicurano un risparmio energetico. Per scegliere quelli giusti bisogna valutare la trasmittanza termica lineare che si basa sull’interazione di tutti gli elementi e i materiali che compongono la finestra, rispettando dei valori minimi presenti nella normativa di riferimento.

Oltre l’isolamento termico, non bisogna sottovalutare quello acustico perché spesso gli infissi diventano il punto attraverso il quale entra il rumore in casa. Per essere efficienti devono avere un potere fonoisolante che si deve aggirare attorno ai 32 dB. Questo valore e le prestazioni cambiano in base alla tipologia dei vetri, al loro spessore e alla distanza tra di essi a cui si aggiungono anche il telaio e le guarnizioni.

La sicurezza degli infissi

Secondo le norme UNI, si classificano le finestre in base alle prove di carico statico e carico dinamico, oltre alla loro resistenza che si basa su un valore che rientra nelle classi RC che vanno dalla numero uno alla numero 6:

- RC1: l’infisso deve resistere a uno scassinatore che usa solo la forza fisica

- RC2: non deve aprirsi nel caso in cui si utilizzino attrezzi semplici come cacciavite o pinze, inoltre ha un tempo di resistenza di 3 minuti

- RC3: deve resistere a uno scassinatore esperto che utilizza un piede di porco e il tempo di attacco è di 5 minuti

- RC4: in questo caso l’infisso deve resistere a uno scassinatore molto esperto che utilizza seghe, scalpelli e trapani a batterie. Il tempo di attacco è di 10 minuti

- RC5: in questa classe è ricompresa la resistenza a scassinatori molto abili e dotati di strumenti elettrici come trapani e seghe e sciabola. Il tempo di attacco è di 15 minuti

- RC6: si tratta del livello più alto in assoluto di sicurezza, quello che riguarda scassinatori dotati di seghe a sciabola e mole ad angolo. Il tempo di attacco manuale è pari a 20 minuti

Prodotti online

Infissi in PVC

Infissi in legno

Finestra battente