Piccioni sui balconi: ecco come allontanarli delle case brindisine

BRINDISI - I piccioni sono spesso degli animali indesiderati, la cui presenza sul balcone o nel giardino di casa è un problema che interessa molte persone. La questione non riguarda solamente la città Capoluogo ma - ormai - anche Comuni della provincia.

Si tratta di una circostanza non del tutto piacevole, perché questo animale - in quanto volatile - è spesso associato alla sporcizia; quindi, la sua permanenza nei dintorni dell'area esterna-domestica è vista come un peso. Senza considerare, inoltre, che c'è chi soffre di specifiche fobie in merito, che renderebbero tale "convivenza" non solo infelice, ma un vero e proprio incubo.

Come porre rimedio

Di seguito vengono proposti alcuni stratagemmi utili per far allontanare i volatili.

- Eliminare cibo e briciole di ogni tipo: sembra un'indicazione banale, ma in realtà è questo uno dei motivi principali tesi a favorire la presenza di piccioni in prossimità della propria abitazione. Va tenuto presente, inoltre, che tali frammenti spesso avvicinano anche formiche ed api.

- Utilizzare superfici riflettenti: questo perché gli uccelli non amano bagliori improvvisi. Risolvere il problema con il "fai da te" è molto semplice. Basta utilizzare della semplice carta stagnola, da tagliare ed utilizzare per avvolgere le ringhiere del balcone. Se si possiedono i resti della carta con cui vengono confezionate le uova di Pasqua, è possibile anche utilizzare tale materiale da riciclo.

- Scegliere gli odori giusti: quelli di forte intensità non sono troppo amati dai piccioni. Dunque sul balconcino della finestra, per esempio, è consigliabile porre una ciotolina con delle spezie come pepe, cannella o peperoncino.

- Oggetti dissuasori: questi voltatili temono le aquile e i gufi. Quindi, per risolvere il problema, potrebbero essere acquistate delle sagome con le forme di tali animali.

Ultimo consiglio è quello di acquistare uno specifico dispositivo ultrasuoni, tra i tanti modelli presenti in commercio. Così si avrà fra le mani uno strumento appropriato per raggiungere l'obiettivo prefissato.

