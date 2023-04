Riti settimana santa: statua del Cristo deposto restaurata, al calvario di Brindisi

Via Santa Margherita angolo Via Carmine · Brindisi

Come ogni anno in occasione dei riti della Settimana Santa la Famiglia Caforio-Gioia rinnova l'invito alla cittadinanza a recarsi al Calvario di Brindisi per cogliere un personale momento religioso, e per avere la possibilità di ammirare questo angolo meraviglioso della città intriso di religiosità, di cultura e arte. Inoltre quest'anno si potrà apprezzare il mirabile restauro della statua del Cristo deposto, compiuto dall'artista brindisino Maestro Giuseppe Nardelli coadiuvato da Francesco Viola, ai quali la famiglia esprime profondo ringraziamento per la grande attività svolta con profonda abnegazione e professionalità.

Si potranno inoltre apprezzare gli splendidi bassorilievi rappresentanti la Via Crucis, restaurati lo scorso anno e di impareggiabile bellezza. Un ringraziamento va a Maurizio Manfredi che con le sue ineguagliabili abilità ha realizzato le splendide composizioni floreali attorno alle statue del Cristo e della Madonna Addolorata.