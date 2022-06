Abbandonati e legati davanti al canile, accanto solo acqua e spaghetti secchi

CAROVIGNO - Sono lontani entrambi dal sapere cosa sia realmente una famiglia perchè evidentemente chi li ha tenuti fino ad oggi, non li riteneva parte della famiglia altrimenti non li avrebbe mai abbandonati. Invece questa coppia di cani, simil pastorina e simil volpino, sono stati lasciati davanti al canile di Carovigno, legati con guinzagli nuovi e colorati in base al sesso degli animali.

Chi li ha abbandonati gli ha voltato le spalle ed è andato via, lasciando solo una ciotola d'acqua e un piatto di spaghetti rinsecchiti dal caldo. Questo ha fatto pensare all'operaio che li ha trovati martedì mattina al suo arrivo che i cani fossero lì già da molte ore. Al momento sono nella struttura. Sono docili e affettuosi, abituati al contatto umano. Nei prossimi giorni i volontari faranno loro visita e cercheranno adozione, magari in coppia.