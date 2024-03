La serie "Briganti" in uscita su Netflix: tra le location anche Brindisi

BRINDISI - "Briganti" è il nome della nuova serie Netflix in uscita sulla celebre piattaforma il prossimo 23 aprile. La narrazione si basa su una vicenda epica dell'Ottocento nel Sud Italia, tra fantasia e riferimenti storici reali. Il contesto, infatti, è quello di un Paese in via di formazione dove persiste la lotta tra gli invasori piemontesi e le popolazioni meridionali.

Sperando che non ci siano troppe caricature nel racconto, la serie renderà anche omaggio a personaggi realmenti esistiti come Michelina De Cesare: la brigantessa del Casertano violentata e uccisa da una truppa della Guardia Nazionale ed il cui cadavere fu denudato, esposto e fotografato.

"Briganti" è stata scritta dal collettivo di giovani autori "Grams", già ideatrice della serie di successo "Baby" che ha raccontato il fenomeno delle piccole squillo dei parioli romani. La produzione è ad opera di Fabula Pictures e Los Hermanos srl.

Luogo di riprese e cast

Con la regia di Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli, "Briganti" racconta una storia piena d'azione e di romanticismo. L'ambientazione è completamente completamente pugliese tanto che le riprese, svolte nel marzo 2022, hanno interessato prima Altamura e poi si sono spostate nel Salento: a Lecce, Melpignano, Nardò e nel Castelle Federiciano di Brindisi.

Tra gli interpreti ci sono gli attori Michela De Rossi nel ruolo di Filomena ed Ivana Lotito che sarà Ciccilla; Matilda Lutz vestirà i panni di Michelina De Cesare e Marlon Joubert quelli di Giuseppe Schiavone. Infine, Orlando Cinque sarà Pietro Monaco. Nel cast saranno presenti anche Gianmarco Vettori, Federico Ielapi, Giulio Beranek e Adriano Chiaramida.

