Covid: secondo giorno di fila senza contagi nel Brindisino

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Brindisi. A livello regionale, invece, stando ai dati forniti tramite il consueto bollettino epidemiologico, si contano 11 nuovi casi, su 1908 test effettuati: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce. Non sono avvenuti decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 253.378 test: 3973 sono i pazienti guariti; 170 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.696, così suddivisi: 1.524 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 675 nella Provincia di Brindisi; 1.222 nella Provincia di Foggia; 580 nella Provincia di Lecce; 282 nella Provincia di Taranto; 31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.