Confetto riccio: "Il riconoscimento di Presidio Slow Food apre nuovi scenari"

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo i grandi apprezzamenti ricevuti al Terra Madre Salone del Gusto di Torino, il Presidio del confetto Riccio di Francavilla Fontana ha fatto tappa in Regione Puglia dove è stato presentato ufficialmente nel corso dell’incontro “Presidiamo la Puglia”. All’iniziativa, cui hanno preso parte l’assessore Regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e il portavoce di Slow Food Puglia Marcello Longo, sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Tagliente, il produttore Nicola Tardio ed i referenti del Presidio francavillese.

“Il Confetto Riccio – spiega l’assessora Anna Tagliente – è un prodotto identitario del nostro territorio. Il riconoscimento di Presidio Slow Food apre nuovi scenari per la diffusione di questa eccellenza francavillese sul mercato. È inoltre una preziosa occasione per tutelare le nostre produzioni agricole di qualità che rischiano di scomparire".

Il riconoscimento di Presidio Slow Food fa entrare di diritto Francavilla Fontana nel circuito delle comunità che operano per salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni i prodotti della tradizione. Tra i compiti prefissati spicca la tutela delle varietà locali di mandorla come la tondina, la catuccia, la spappacarnale e la carluccio che costituiscono l’ingrediente base del confetto riccio.

Il riccio è fatto con mandorle, acqua e zucchero con l’aggiunta di aromi naturali come il cedro o il limone. La lavorazione avviene in un particolare pentolone di rame, noto come la conca, fissato con due corde ad un bilanciere appeso al soffitto. Il confetto riccio continua a vivere nelle tradizioni di Francavilla Fontana e, grazie a questo importante palcoscenico, è pronto per farsi apprezzare sempre di più a livello nazionale ed internazionale.