Nonno Vincenzo spegne 106 candeline: il sindaco porta gli auguri della comunità

Ha lavorato prima come “nachiro” (frantoiano), poi come stradino e infine nell’amministrazione di una grande azienda agricola leccese

SAN VITO DEI NORMANNI - Ha festeggiato oggi i suoi 106 anni Vincenzo Prete, il “nonno di San Vito” che oggi è stato festeggiato anche con la visita del sindaco Silvana Errico.

Nel corso dell’incontro con il primo cittadino ha raccontato la sua vita: orfano di padre (che non ha mai conosciuto essendo, questi, caduto durante la Prima Guerra Mondiale), fu chiamato alle armi nella Seconda Guerra Mondiale e fu fatto prigioniero in Sudafrica dove rimase fino al rimpatrio, avvenuto nel 1946. Ha lavorato prima come “nachiro” (frantoiano), poi come stradino e infine nell’amministrazione di una grande azienda agricola leccese. Vedovo dal 2007, è autosufficiente e molto lucido, legge e scrive senza problemi.