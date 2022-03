Capelli uomo 2022: quali sono i migliori trend per un look accattivante

BRINDISI - Anche il 2022 porta con se nuove tendenze nel settore capigliatura, con stili nuovi che coesistono insieme a rivisitazioni degli anni passati. Si sa che ormai gli uomini, al contrario di quanto accadeva solo qualche decennio fa, tengono alla propria capigliatura quanto le donne; e alle volte anche di più.

Quindi è necessario rimanere al passo con i tempi, per scoprire quali siano i trend del momento. Di seguito vengono riportati gli stili più in voga per l'anno corrente.

Mullet

E' sostanzialmente il look che contraddistingue Damiano David, cantante dei Maneskin. Si tratta di una capigliatura nata negli anni '80, ma tornata fortemente attuale. In italiano vuol dire "triglia" e prevede la rasatura sui lati con capelli lunghi sul resto della testa.

Buzz Cuts Fade

Per le prossime stagioni i porfessionisti del settore prediligono i capelli molto corti su tutta la testa, che ovviamente richiede un riadattamento costante dal barbiere o dal parrucchiere di fiducia. Spesso è contraddistinta da un effetto sfumato sui lati, o in alcuni casi anche sulle altre parti della capigliatura.

Bro Flow

Comunemente è la capigliatura che dopo il lavaggio viene pettinata all'indietro. Adatta per chi ha i capelli mossi e leggermente lughi; la giusta scelta per ricercare l'eleganza. Al fine di ottenere l'effetto appropriato è consigliabile non usare il phone ma lasciarli asciugare senza niente, in maniera naturale.

Ricci naturali

I capelli ricci, si sa, sono spesso ribelli e difficili da domare. Ma chi li possiede, giustamente, non può evitare di metterli in mostra. Voluminosi e selvaggi, per acconciarli è consigliabile l'arricciamento con le dita in modo da favorire uno "stile nature"; in alternativa si può anche utilizzare un "pettine largo". Nel corso del tempo si sono predilette diverse lughezze piuttosto che altre: in questo momento è preferibile il taglio lungo.

Shag

Taglio scalato, utilizzato anche per le capigliature femminili, che gioca sulle sovrapposizioni e sulle lunghezze irregolari. Questo stile prevede anche una frangia asimmetrica a tendina o un ciuffo allungato: proprio come Johnny Depp nei suoi primi film, insomma il look da vera rockstar.

Alcuni parrucchieri per uomo a Brindisi

- Diego Sciurti Beauty Style

- The Beard

- Modhair by Sandro

- Danilo Bianco R & D hair stylist

- Narò parrucchieri