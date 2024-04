“Lions day”: controlli gratuiti all'udito in piazza per i cittadini

FASANO - I Lions ed i Leo di Fasano domenica 14 aprile 2024 saranno impegnati in Piazza Ciaia per il “Lions day”, manifestazione dedicata alla presentazione delle tante attività svolte da questa organizzazione internazionale di servizio umanitario, fondata da Melvin Jones nel 1917.

Per la mattinata, oltre al susseguirsi dei racconti e delle testimonianze sulle iniziative concretamente realizzate, l’organizzazione ha programmato un controllo gratuito dell’udito, aperto all’intera cittadinanza, grazie alla collaborazione offerta dai tecnici specializzati della “Amplifon”, nota azienda del settore.

Lo screening sarà effettuato in Piazza Ciaia, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Gli interessati, però, dovranno necessariamente prenotarsi per il controllo, recandosi sul posto, entro e non oltre le 11.30.

Il “Lions Day”, quest’anno ispirato al motto “Solidarietà senza confini”, è un tradizionale appuntamento per i Lions di tutto il mondo per far conoscere al pubblico le aree di intervento ed i service promossi dai Lions nei diversi livelli: internazionale, nazionale, distrettuale e locale. L’iniziativa viene organizzata volutamente nelle piazze delle città, luoghi simbolo dell’incontro e del confronto dei cittadini, spazio ideale per un simbolico abbraccio tra il lionismo e la comunità locale.

Sono davvero innumerevoli le iniziative proposte dai Lions nel campo dell’impegno sociale, umanitario e culturale: organizzazione di eventi benefici, incontri, convegni, spettacoli, passeggiate ecologiche. Particolarmente apprezzati dalla comunità sono anche i controlli gratuiti di prevenzione sanitaria realizzati grazie alla preziosa collaborazione di medici specializzati. Grande è anche l’attenzione che i Lions, in varie forme, dedicano al mondo della scuola e dei giovani.

