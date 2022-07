Vacanze in Puglia, ecco cosa fare se si prende il covid durante il viaggio

BRINDISI - Il covid è stato ed è - tuttora - un problema grave, tanto che nelle ultime settimane i contaggi sono in rialzo. Dopo più di due anni di pandemia, però, la voglia di vacanze è altissima. I brindisini - spesso - preferiscono rimanere in Puglia, per trascorrere le proprie ferie avvolti nella cultura della propria regione, accanto alla bellezza di spiagge imparagonabili.

In alcuni casi, c'è chi preferisce affittare una casa, un b&b, o stabilirsi temporaneamente in degli hotel collocati nei pressi di stabilimenti balneari locali. Questo perché magari non si ha voglia di andare e tornare dal mare in giornata.

Moltissimi, come ogni anno e forse anche di più, sono i turisti arrivati nella provincia di Brindisi durante le prime settimane di questa stagione estiva 2022. La domanda, quindi, riguarda tutti i turisti stibiliti presso le strutture ricettive salentine: come fare se, durante la vacanza, si dovesse risultare positivi al covid?

Cosa dice la legge attuale

Com'è noto, le prescrizioni non sono uguali da Paese a Paese. E' - quindi - probabile che quanto segue non sia valido per chi decida di trascorrere le vacanze fuori dai confini nazionali.

In italia - è risaputo che - l’isolamento per i positivi resta obbligatorio. Se si prende il Covid in viaggio, quindi, anche se a pochi chilometri da casa, si deve rimanere automaticamente bloccati almeno per 7 giorni.

Dunque, se un tampone rivela la positività, ci si deve fermare nella casa di vacanza o nell’hotel in cui ci si trova. Il tutto a proprie spese fino a tampone negativo, anche per gli asintomatici. I Covid hotel, del resto, sono ormai dismessi quasi ovunque.

Vietato - secondo le prescrizioni normative - anche salire su un’auto da soli e tornare a casa. Familiari o amici con cui si viaggia - invece - se vaccinati, possono muoversi indossando la mascherina Ffp2.