La Cisl con la comunità ostunese per la coesione sociale e la legalità

BRINDISI - La Cisl Taranto Brindisi esprime ferma condanna per l’ennesimo attentato di cui, recentemente, è stato vittima l’ex sindaco di Ostuni ed ex presidente della provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella e ribadendo il principio della legalità quale fondamento imprescindibile di una corretta e proficua convivenza sociale, oltreché la piena fiducia nella capacità delle Forze dell’Ordine e della magistratura di assicurare i colpevoli alla giustizia, fa appello all’intera comunità ostunese, in tutte le sue componenti, affinché reagisca in modo civile ed unanime.

La Cisl, presidio di legalità e soggetto sociale di prossimità, da sempre in prima linea anche ad Ostuni, dichiara fin da ora che condividerà ed aderirà ad ogni possibile iniziativa pubblica che l’amministrazione comunale, in modalità sinergica, intenderà promuovere, non solo quale testimonianza di solidarietà istituzionale e di vicinanza umana all’avvpcatoTanzarella ma, soprattutto, perché sia ribadito che la legalità deve sempre corroborare, in maniera trasparente ed esigente, tutti i campi di attività sociale.

E ciò, con particolare riguardo all’educazione dei ragazzi e dei giovani, alla dinamiche attinenti al mondo del lavoro, ovvero all’occupazione produttiva e non assistita né alla mercé del lavoro nero; inoltre, alla promozione culturale, all’accoglienza, all’appropriatezza dei servizi alla persona, alle politiche abitative, all’inclusione, al recupero di periferie che sempre più spesso sono urbane ma anche esistenziali.

La Cisl Taranto Brindisi, con i lavoratori ed i pensionati, i giovani e le donne ad essa associati, non farà mancare anche ad Ostuni, come sempre nel resto del Paese, il proprio apporto, nel segno della partecipazione e della corresponsabilità, ad iniziative di mobilitazione e di testimonianza caratterizzate dagli elementi cardine della legalità e della coesione sociale.