Crisi settore metalmeccanico: anche a Brindisi l'autunno sarà caldo

La crisi delle produzioni industriali in generale e quelle metalmeccaniche in particolare sono destinate sul piano globale ad accentuarsi pericolosamente. Grandi multinazionali dell'aerospazio hanno iniziato a tagliare rapporti e commesse con il loro indotto. Il caso Dema a Brindisi è emblematico. Brindisi, rischia che ben altri 300 lavoratori finiscano di essere sbattuti in cassa integrazione a zero ore. La situazione è allarmante in tutto il settore metalmeccanico in tutti i suoi comparti.

I lavoratori metalmeccanici hanno bisogno di un gruppo dirigente sindacale onesto, coerente e determinato a difendere non soli i propri iscritti, ma anche tutti i lavoratori e le loro famiglie. Le varie sigle sindacali hanno il dovere e l'obbligo di tutelare i lavoratori, cessando almeno in questo momento storico di vera e propria pandemia dei posti di lavoro, tutti i comportamenti negativi delle piccole bande di quartiere o delle tifoserie calcistiche.

La Fiom Cgil Brindisi auspica l'unità dei lavoratori in ogni fabbrica da quelle grandi a quelle piccole, ogni posto di lavoro va salvato, ogni lavoratore va tutelato, senza discriminazioni. La Fiom, ribadisce il suo impegno a ricercare l'unità nella correttezza, nella trasparenza, e nella solidarietà, altrimenti com'è già successo in passato sarà costretta ad intraprendere la lotta per la difesa dei lavoratori, solo con chi vuole seriamente mettersi alla testa dei più deboli e di chi produce per fare andare avanti questo paese e la nostra stessa Brindisi.