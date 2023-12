Ancora furti nel parco Buscicchio, l'appello: "Chiediamo il sostegno alla città"

BRINDISI – Per l’ennesima volta il parco Buscicchio sito in via Mantegna al quartiere Sant’Elia a Brindisi finisce nel mirino dei ladri. La notte scorsa sono stati rubati macchina da cucire, cassa audio, e vari cavi di proprietà della cooperativa ‘Legami di Comunità’ che gestisce la struttura, organizzando attività di diverso genere per la cittadinanza. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia. L’ultima incursione nel parco Buscicchio risale alla notte tra il 16 e il 17 dicembre scorsi, ignoti rubarono uno stereo dopo aver squarciato il tensostatico.

“Sentiamo il bisogno di rendere pubblico l’accaduto e di condividerlo sulle piattaforme social per porre l’attenzione su un fenomeno di devianza e di malessere sociale, registrato soprattutto nell’ultimo anno, all’interno del quartiere Sant’Elia (che sappiamo non essere il solo) e chiediamo il sostegno alla città di Brindisi”. Si legge in una nota della cooperativa “Legami di Comunità”.

“Chiediamo a tutti i cittadini di contribuire, affinché i furti non diventino prassi, ma almeno rappresentino occasione per costruire un intervento positivo e risolutivo. Chi siamo, cosa facciamo e con che spirito portiamo avanti le attività della cooperativa, nel Parco e nella Casa di Quartiere al suo interno, e lo raccontano i progetti di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di educativa di strada”.

“Progetti pensati con una strategia di riqualificazione, di sviluppo culturale e sempre destinati ai residenti del quartiere grazie al coinvolgimento e alla collaborazione delle parrocchie, dell’Istituto Comprensivo Commenda - Sant’Elia, del Comune di Brindisi, di Palazzo Guerrieri, delle società sportive, delle tante associazioni culturali, dei gruppi spontanei di cittadini e dei comitati”.