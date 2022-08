Ferragosto 2022: ecco i costi per un soggiorno "total relax" in provincia

BRINDISI - Con l'arrivo di Ferragosto in molti hanno scelto la Puglia per poter trascorrere una vacanza, tra divertimento e relax, in base alle singole intenzioni. Il territorio può accontentare, così, le esigenze di una coppia decisa a vivere una settimana o anche solo un weekend in provincia.

Recentemente è stata pubblicata una guida simile che si riferisce esclusivamente alla città di Ostuni.

Ma quanto costa mediamente - a due persone - ritagliarsi dei momenti di spensieratezza, nel resto del Brindisino, durante questo periodo? Al fine di compiere un'indagine sui costi e sulle offerte proposte, di seguito vengono riportati i prezzi presenti sul motore di ricerca Booking.com.

N.B. L'intento è quello di analizzare i dati forniti dalle strutture di medio-alto livello, presso cui vivere alcuni giorni in un clima confortevole, con l'obiettvo di farsi un'idea sui prezzi proposti delle piattaforma web.

Il primo intervallo di tempo preso in riferimento è quello di sei notti e sette giorni, che va dal 13 a sabato 19 agosto 2022. Il secondo, invece, è il weekend compreso tra venerdì 13 e lunedì 15 agosto.

Brindisi

Partendo dal capoluogo, Booking propone un hotel tre stelle con piscina a 6 km dal centro abitato. Il posto è adatto per potersi rilassare lontano dalla confusione, ma - al contempo - vicino al mare. Il prezzo per una settimana è di 830 euro a coppia, senza colazione inclusa; mentre non è disponibile per un lasso di tempo limitato, ovvero solo durante il weekend di Ferragosto. Facendo una comparazione generale, il costo a persona di una struttura di questo tipo, comunque, è pari a circa 70 euro giornalieri p.p.

In città, invece, un B&B nel cuore del centro abitato - vista mare - propone una tariffa settimanale di 1270 euro. Per la colazione è prevista un'aggiunta di 3,50 auro a persona per ogni giorno. Il fine settimana costa 335 euro.

Infine, il capoluogo offre anche la possibilità di usufruire di alcune suite & spa: il prezzo - in questo caso - si aggira intorno ai 1400 - 1500 euro per 6 notti, 480 per il weekend.

Fasano

Un B&B caratteristico, tutto in bianco a mo' di masseria - collocato a 500 metri dalla spiaggia, offre una tariffa di 1120 euro settimanali, primo pasto incluso; non è disponibile per il fine settimana di Ferragosto. Altre strutture simili, però, costano mediamente 670 euro.

Un B&B in posizione centrale, nel cuore della città propone 1615 euro a coppia, colazione inclusa. Per il weekend, invece, la tariffa diventa pari a 610 euro.

Per gli amanti della natura e degli sport come il ciclismo, ci sono diverse ville appena fuori Fasano che Booking mette in evidenza. Tra queste una spicca per bellezza al costo di 1945 euro (nella media) per 6 notti. Dal 13 al 15 agosto, però, la tariffa sarà di 675 euro.

Cisternino

Aprendo la sezione dedicata a questo Comune, è semplice notare come ci siano diverse masserie/resort con piscina, spesso anche vista trulli. Il prezzo per una settimana si aggira mediamente intorno ai 2100 euro con colazione inclusa. Una casa vacanze nel cuore della città. invece, tocca i 1100-1200 euro a settimana.

Per il weekend di Ferragosto si potrà affittare una casa vacanze per una tariffa che varia tra i 360 e 430 euro. Il costo cambia in base alla collocazione geografica e alla fornitura o meno della colazione. Strutture di livello più alto, con piscina e fuori città, propongono anche tarriffe variabili tra i 600 e i 750 euro.

Fonti

Brindisi: settimana intera, weekend

Fasano: settimana intera, weekend

Cisternino: settimana intera, weekend