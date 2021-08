Incidente mortale sulla provinciale: deceduto un motociclista

Impatto tra auto e moto sulla Francavilla Fontana - Manduria, in agro tarantino, ad avere la peggio un 21enne francavillese

FRANCAVILLA FONTANA - Incidente mortale questa sera (martedì 10 agosto 2021) sulla provinciale che da Francavilla Fontana porta a Manduria. Scontro tra un'autovettura e una moto di grossa cilindrata. Il motociclista ha avuto la peggio e purtroppo è deceduto. E' accaduto intorno alle 20.15, a pochi chilometri dal resort Parco Laurito, in territorio tarantino. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento.

L'autovettura, un'Alfa Romeo Giulietta, e la moto di grossa cilindrata si sono scontrate. Il guidatore della moto è stato sbalzato dal sellino ed è atterrato nelle campagne adiacenti la provinciale. Fatale l'impatto. La vittima è un 21enne di Francavilla Fontana. Stando alle prime informazioni, l'auto procedeva in direzione Manduria, la moto in direzione Francavilla. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Manduria e i sanitari del 118. Inutili i tentativi di soccorso. Pare stia bene il conducente dell'auto.