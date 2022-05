Mesagnese ucciso a Sheffield: "Aiutateci a identificare potenziali testimoni"

MESAGNE - Cosa è accaduto fra le 23.13 di mercoledì 11 maggio e le prime ore della notte di giovedì 12 maggio nel parco di Sheffield? Si tratta di una domanda di cruciale importanza nella ricostruzione dell’omicidio di Carlo Giannini, il pizzaiolo 34enne di Mesagne ucciso proprio quella notte con una coltellata. La Polizia metropolitana inglese, tramite i propri canali social, ha lanciato un nuovo appello. Si cercano pitenziali testimoni. In particolar modo gli investigatori stanno cercando di identificare alcuni individui che si si aggiravano nei pressi del parco nell’arco temporale in cui è stato consumato il delitto.

Il corpo privo di vita di Giannini è stato ritrovato da un passante intorno alle ore 5 del 12 maggi, fra i viali di Manor Fields Park. L’autopsia ha chiarito che è morto a causa di una coltellata. “Si ritiene che il 34enne - si legge nella nota della Polizia britannica - sia entrato nel parco alle 11.06 ma i suoi movimenti fino alla morte sono sconosciuti”. Le forze dell’ordine hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere, individuando delle persone di cui sono stati divulgati dei fotogrammi.

La Polizia adesso sta cercando di identificare questi potenziali testimoni. L'ispettore capo Becky Hodgman ha dichiarato: "È fondamentale ricostruire un quadro chiaro dell'attività all'interno e nei dintorni del parco nella notte dell'11 maggio e nelle prime ore del 12 maggio. Cerchiamo di parlare a coloro che sono ritratti come potenziali testimoni del più grave dei reati. Se riconosci te stesso o qualcuno che conosci nelle immagini, contattami il prima possibile".

La scorsa settimana la polizia ha arrestato un 17enne e un 18enne, sospettati di omicidio. Entrambi sono stati rilasciati poche ore dopo l’arresto. Il movente del delitto non è ancora noto. Ci sono ancora diversi tasselli da mettere al loro posto. Per questo viene lanciato un appello: “Se avete informazioni che possano aiutare i nostri agenti, contattate il 101 citando l'incidente numero 122 del 12 maggio. Potete anche passare le informazioni direttamente alla stanza operativa via https://mipp.police.uk/operation/14SY22K04-PO1. In alternativa, puoi rimanere completamente anonimo contattando l'associazione di beneficenza indipendente Crimestoppers tramite il loro sito Crimestoppers-uk.org o chiamando il loro UK Contact Centre allo 0800 555 111”.