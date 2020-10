Brindisi: domenica apertura straordinaria delle attività commerciali

Per domani (domenica 1 novembre) è prevista a Brindisi l’apertura straordinaria dei negozi nel centro di Brindisi. Lo ha annunciato Confesercenti, promotrice nella giornata di ieri di una manifestazione di protesta contro le restrizioni imposte tramite Dpcm ai gestori di bar, ristoranti e palestre. Le attività commerciali rimarranno aperte in via straordinaria dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Inoltre, da lunedì, molte attività procederanno ad una modifica degli orari con apertura dei negozi già a partire dalle ore 14.00; tutto ciò al fine di aumentare le occasioni di acquisto e diminuire il rischio di assembramento nei negozi.

