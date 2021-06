Una nuova identità grafica per Destinazione Brindisi: il ciclo di laboratori

Gli incontri si svolgeranno in presenza e da remoto e saranno guidati da esperti in comunicazione, branding e city design

BRINDISI - Dall’8 giugno sarà avviato un ciclo di laboratori, composto da sei incontri, che avrà come obiettivo finale la creazione del nuovo brand e dell’identità grafica della destinazione turistica di Brindisi. Gli incontri si svolgeranno in presenza e da remoto, e saranno guidati da esperti in comunicazione, branding e city design partendo da esempi e casi di successo nazionali ed internazionali.

L’obiettivo è realizzare una brand identity della città di Brindisi coerente con la strategia intrapresa dall’assessorato al Turismo e con le visioni della città condivise dalla comunità locale. Recita una nota del Comune: "Considerata l’importanza del tema infatti, e in coerenza con la linea scelta dall’assessore Emma Taveri vicino alle esigenze della comunità locale e focalizzato sull’ascolto e sulla condivisione, il percorso per la creazione del brand e dell’identità grafica sarà in modalità partecipata e consentirà di co-progettare il risultato grazie ai diversi punti di vista dei partecipanti, che verranno poi rielaborati dagli esperti".

Durante le mattine dell’8 e 9 giugno, si svolgerà presso Palazzo Granafei-Nervegna, nel rispetto delle normative anti Covid, il primo laboratorio “Conoscenza, visione”, della durata di 4 ore (dalle 9:30 alle 12:30) attraverso appositi strumenti di co-progettazione messi a disposizione dagli organizzatori del percorso. Sempre nel rispetto delle normative anti Covid, la partecipazione sarà limitata ad un numero massimo di partecipanti (20) e, per prevedere una maggiore partecipazione, l’appuntamento sarà replicato in due date (8 e 9 giugno) e sarà possibile scegliere una delle due date.

L’iniziativa è curata dal team di PN6, società di consulenza con esperienza in grafica, comunicazione e city design, che ha deciso di sponsorizzare alcuni servizi dell’Amministrazione.