Idrogeno verde, dal Pnrr fondi per Enel: coinvolta nei progetti anche Brindisi

BRINDISI - Fondi per la centrale Federico II di Cerano. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arrivano 38 milioni di euro, destinati a Enel. I fondi riguardano le regioni Puglia, Calabria e Liguria. I progetti, invece, riguardano la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, stando a quanto reso pubblico dalle tre Regioni tra il 30 e il 31 marzo. La notizia arriva direttamente dal direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, durante una conversazione avvenuta con l'agenzia Ansa. Lanzetta ha spiegato che i progetti permetteranno di valorizzare aree in cui attualmente sorgono centrali termoelettriche in dismissione. Si parla, quindi, di quella di Rossano (in Calabria) la Eugenio Montale di La Spezia e la centrale Federico II di Brindisi. In ciascun bando, Enel si è aggiudicata il primo posto nella graduatoria di merito.