Sale giochi e bingo non riaprono: a Brindisi la protesta dei lavoratori

BRINDISI - Si svolgerà a Brindisi, davanti alla sede della prefettura, la manifestazione regionale organizzata dai sindacati Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Uil Puglia nell’ambito di una mobilitazione nazionale dei lavoratori del gioco pubblico in concessione, comparto che occupa oltre 150.000 addetti della distribuzione specializzata del gioco legale, molti dei quali lavoratori dipendenti nelle sale gioco, sale bingo, case da gioco. Il sit in è in programma mercoledì 12 maggio, dalle ore 10 alle 12.

Si tratta di una iniziativa promossa “nella convinzione che i lavoratori – si legge in una nota congiunta dei sindacati - debbano avere pari dignità e trattamento dalle istituzioni rispetto all’intero mondo del lavoro". “Le norme emanate dal governo Conte e ora dal Governo Draghi – spiegano i sindacati - che stanno definitivamente compromettendo l’occupazione di un intero settore produttivo, sembrano più di tipo etico-morale che sanitario. I protocolli, importanti strumenti sanitari e di sicurezza per i lavoratori e per i fruitori di gioco legale, che le parti sindacali a livello nazionale hanno sottoscritto con le controparti, nonché gli avvisi comuni sottoscritti tra le parti sociali e inviati al governo richiamano l’attenzione della politica e delle Istituzioni sul comparto, che al pari di altri settori, come ad esempio la ristorazione, deve vedere la riapertura in totale sicurezza”.

I sindacati hanno scelto Brindisi in quanto “luogo simbolico per rilanciare la legalità e dall’altro per chiedere al prefetto di farsi portavoce nei confronti del governo per riaprire anche questo settore lavorativo”. La manifestazione si terrà in forma statica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dinnanzi la prefettura di Brindisi nel rispetto di tutte le normative anti covid-19.