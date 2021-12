Rossi: "A Brindisi 444 positivi con test molecolare, in ospedale situazione sotto controllo"

BRINDISI - Sono 444 le persone attualmente positive a Brindisi, a seguito di test effettuato tramite tampone molecolare. Se si considerano anche i test rapidi, il quadro complessivo dei contagi in città è ben più ampio. Il sindaco Riccardo Rossi ha fatto il punto della situazione sull’andamento della pandemia con dati aggiornati a mercoledì 29 dicembre. La curva epidemiologica sta crescendo in modo esponenziale. Basti pensare che lo scorso 21 dicembre si contavano a Brindisi 176 positivi. Ma “parallelamente – spiega il sindaco tramite un post sul suo profilo Facebook - la situazione in ospedale è stabile e sotto controllo, non ci sono ricoveri in terapia intensiva ma solo una ventina di ricoveri nel reparto Malattie infettive”.

“Però capite – prosegue Rossi - bene che l’alto tasso di positività e le relative quarantene, stravolgono molti equilibri, familiari e in ambito lavorativo. L’assenza di ricoveri in terapia intensiva ci dimostra come i vaccini ci stiano proteggendo, per questo l’invito che rinnovo è quello di vaccinarsi, di prenotarsi per il richiamo e di vaccinare i bambini, la nuova fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Sono ancora pochissimi i bambini sotto gli 11 anni ad essere vaccinati e non ce lo possiamo permettere perché diventano il significativo veicolo di trasmissione”.

“Ieri abbiamo svolto l’ultimo consiglio comunale dell’anno e i consiglieri di maggioranza ed opposizione hanno scelto responsabilmente che si svolgesse online, li ringrazio per questo importante segnale alla città. Domani sarà la vigilia di Capodanno, vi chiedo un ulteriore sforzo rispetto alle cene e ai pranzi festivi, di fare scelte prudenti per amore dei vostri cari”.

“A breve, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore la nuova disposizione del Governo in merito alle quarantene. Chi entrerà in contatto con un positivo, ma ha la terza dose del vaccino o la seconda da meno di 4 mesi, non va più in quarantena ma deve usare la mascherina FFP2 e fare un tampone alla scadenza dei 10 giorni, salvo non sopraggiungano sintomi. Questa nuova misura fa capire che se ci vacciniamo tutti possiamo affrontare la pandemia allentando, poco per volta, le restrizioni. Vacciniamoci per uscire definitivamente da questa emergenza”.