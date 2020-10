Ttg Travel Experience: fra gli ospiti anche il tour operator Todo Modo

OSTUNI - Ttg Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Il tour operator Todo Modo propone in fiera delle nuove soluzioni dedicati al turismo esperienziale in Puglia, con dei tour che nascono ad hoc e mettono al centro il turista che sceglie la Puglia per la vostra vacanza 365 giorni all’anno. I tour riguardano dalla Valle d’Itria, al Salento, per poi passare in tutta la regione da Castel del Monte a Leuca passando per Polignano a Mare, Alberobello, Monopoli, Castellana Grotte Ostuni, Martina Franca, Ceglie Messapica e tante altre città come Matera e la Basilicata. I tour sfruttano i mezzi a mobilità sostenibile (elettrici), danno la possibilità al visitatore di mettere le “mani in pasta”, infatti ogni volta che si entra in una masseria o luogo tipico, l’ospite potrà partecipare attivamente ai laboratori dedicati alla cucina ed all’agricoltura locale. Todo Modo inoltre presenta in fiera le proprie strutture presenti sul territorio dalle masserie, ai casali, alle ville, immerse sia nella natura che ai B&B presenti nei centri storici dei borghi medievali.

In fiera questi giorni Todo Modo è presente con Enzo Santoro Direttore Commerciale, con il Ceo Alessandro Semeraro e con il Experience Manager Emilio Geri.

“Nonostante l’incertezza legata al periodo che stiamo vivendo, non abbiamo voluto far mancare il nostro apporto a questa importante manifestazione destinata al turismo nazionale ed internazionale – sottolineano Enzo Santoro ed Alessandro Semeraro – è importante pensare al futuro del turismo e della promozione della nostra regione. La novità che portiamo in fiera è la vasta scelta di strutture 100% pugliesi gestite direttamente dal nostro tour operator, altra novità i tour esperienziali tra masserie e borghi il tutto organizzato con la mobilità lenta e sostenibile”.