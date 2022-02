Il Covid allenta la morsa in Puglia: contagi stabili e ricoveri in calo

Prosegue la discesa di contagi e di ricoveri in Puglia, dove si allenta sempre di più la morsa del Covid. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico di oggi (venerdì 25 febbraio) si sono registrati 3.437 nuovi casi, a fronte di 28.234 teste effettuati. Altre 7 persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 855; provincia di Bat, 249; provincia di Brindisi, 317; provincia di Foggia, 521; provincia di Lecce, 1.019; provincia di Taranto, 447; residenti fuori regione, 21; provincia in definizione, 8.

I ricoveri

Negli ospedali la situazione è in netto miglioramento. Le persone attualmente ricoverate sono infatti 674: 15 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si scende da 44 a 39 ricoveri. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate 13 persone in Malattie Infettive, 6 in Pneumologia, 14 in Medicina Interna, 3 in Terapia Intensiva. L’area Covid/Pediatria ospita 13 persone. Presso l’ospedale di Ostuni, invece, si trovano 12 persone in Medicina interna e 6 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 2, 11 e 8 persone.

I dati complessivi

Il numero degli attuali positivi scende di quasi mille unità, per un totale di 82.345 83.307. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 726.811 casi totali, a fronte di 8.664.735 test eseguiti. Sono 636.847 le persone guarite; 7.619, invece, quelle decedute.