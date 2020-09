Amministrative: solo a Torchiarolo affluenza in aumento

Solo Torchiarolo ha fatto registrare un significativo incremento. Negli altri quattro Comuni della provincia di Brindisi in cui si è votato per le elezioni amministrative, l’affluenza alle urne è calata rispetto alla precedente tornata. Fa eccezione, dunque, Torchiarolo, dove si è recato alle urne, per l’elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, il 74,30 per cento degli aventi diritto: ben cinque punti in più rispetto all’affluenza pari al 69,13 registrata nel 20158

Scenario opposto, invece, a Ceglie Messapica, dove si è registrato un calo di ben otto punti fra l’affluenza registrata nel 2015 (68,13) e quella rilevata alle ore 15 odierne (60,38). Non trascurabile anche il calo di votanti a San Vito dei Normanni, dove il 62,34 per cento si è recato alle urne per l’elezione del nuovo sindaco, rispetto al 66,14 del 2015. Più contenuti, invece, i cali registrati a Latiano (72,28 per cento, rispetto al 75,19 registrato nel 2015) ed Erchie (71,81 per cento rispetto al 72,76 del 2015).