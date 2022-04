Covid in Puglia: quasi 2mila nuovi casi e oltre mille guariti in un giorno. Cinque decessi

Sono 1933 i casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 10.107 i tamponi registrati e 5 i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 688, a seguire 395, Brindisi 227, Taranto 251, Foggia 224, Bat 117. Residenti fuori regione 29, provincia in definizione: 2.

Le persone attualmente positive sono 105.381, di queste 587 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 582), 31 in Terapia intensiva (ieri erano 34). Al Perrino di Brindisi ci sono 14 pazienti ricoverati in Malattie infettive, uno in Pneumologia, 3 in Area mista e 4 in Terapia intensiva. A Ostuni 12 in Medicina Interna, 7 in Pneumologia. Il Post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti, quello di Cisternino 2 e quello di Ceglie 3.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.042.769, i tamponi eseguiti 10.423.967, le persone guarite 929.163, 1185 in più rispetto a ieri, quelle decedute 8.225. Casi totali per provincia: Bari: 341.156, Bat: 94.059, Brindisi: 97.095, Foggia: 154.089, Lecce: 207.129, Taranto: 138.233. Residenti fuori regione: 7.707. Provincia in definizione: 3.301