In Puglia poco più di 33mila positivi, oltre 6mila decessi dall'inizio dell'emergenza

Attualmente in Puglia ci sono 33.147 di persone positive al Covid-19, di questi 991 sono ricoverati (36 in meno rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono decededute 6.360 persone che avevano contratto il virus mentre 208.578 sono i guariti (1405 in più rispetto a ieri), su un totale di 248.085 casi confermati. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati registrati 365 casi positivi: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. E sono stati registrati 8.415 tamponi.

Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è 18: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.085 così suddivisi:

93.932 nella Provincia di Bari; 24.841 nella Provincia di Bat; 18.967 nella Provincia di Brindisi; 44.404 nella Provincia di Foggia; 26.010 nella Provincia di Lecce; 38.762 nella Provincia di Taranto; 790 attribuiti a residenti fuori regione; 379 provincia di residenza non nota.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, venerdì 21 maggio, è disponibile al link: https://rpu.gl/uQs4d

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 6 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 13 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 6 in Rianimazione. Un decesso a Ostuni: un uomo di 87 anni in Medicina interna. I Post Covid ospitano 8 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.