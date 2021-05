Asl Brindisi. Medici di famiglia, superate le 35mila dosi di vaccino anti Covid

BRINDISI - Circa 3mila le vaccinazioni in programma oggi, sabato 15 maggio 2021, nella Asl di Brindisi, in particolare per soggetti fragili, persone tra 70 e 79 anni, tra 60 e 69 e con meno di 60 anni. In calendario anche somministrazioni a cura dei medici di medicina generale, che hanno superato le 35mila dosi erogate, di cui oltre 11mila in ambito domiciliare. Il 26 percento (9.130) delle dosi è stato somministrato dai medici di famiglia a soggetti over 80, il 26 percento (9.133) a persone tra 70 e 79 anni, il 25 percento (8.765) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 23 percento (8.064) a soggetti sotto i 60 anni di età.